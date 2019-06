Primeira escola de negócios no país quer apostar nos Açores

Primeira escola de negócios portuguesa criou programa ligado à gestão agroindustrial e admite lecioná-lo na Região. ‘AESE’ salienta a importância de empresários ligados à terra serem estratégicos e trabalharem com sustentabilidade

A primeira escola de negócios nascida em Portugal, a AESE Business School, admite vir a ter uma representação nos Açores ainda este ano. Quem o diz é Fraústo Ferreira, professor desta escola de formação de gestores e diretor do Programa Gestão Agroindustrial (GAIN), que se deslocou recentemente a São Miguel para participar no Seminário de Estratégia e Gestão do Setor Agrícola nos Açores, que juntou cerca de 30 empresas regionais em Ponta Delgada.



Sobre a possibilidade da AESE Business School se instalar nos Açores, Fraústo Ferreira diz tratar-se de uma questão “para vermos”. Mas esta é uma possibilidade potenciada pelo facto de, no quadro dos vários programas de gestão disponibilizados por aquela escola, ter sido criado um novo, específico na área do ‘agro-business’ (agronegócio).





