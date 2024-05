Presidente russo visita a China esta semana

De acordo com a nota, Putin vai encontrar-se com o líder chinês, Xi Jinping, durante a sua visita, que começa na quinta-feira.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou que Xi discutirá com Putin “a cooperação bilateral em vários campos (…), bem como questões internacionais e regionais de interesse comum”.

O Kremlin confirmou a viagem num comunicado, sublinhando que esta visita será realizada a convite do líder chinês. Esta será a primeira viagem ao estrangeiro de Putin desde que iniciou o seu quinto mandato como Presidente da Rússia.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a China continua a exportar máquinas e outros produtos que contribuem para o esforço de guerra russo na Ucrânia, entretanto, os chineses não exportam armas para a Rússia.

A China apresenta-se como uma parte neutra no conflito na Ucrânia, entretanto, declarou que mantém uma relação “sem limites” com a Rússia, em oposição ao Ocidente.

As partes também realizaram uma série de exercícios militares conjuntos e a China opôs-se consistentemente às sanções económicas contra a Rússia impostas em retaliação pela invasão russa da Ucrânia, que dura há mais de dois anos.

Rússia e China, dois países autoritários e com dimensões continentais, estão cada vez mais a entrar em conflito com as democracias ocidentais e com a NATO, mas procuram ganhar influência em África, no Médio Oriente e na América do Sul.