Presidente do parlamento açoriano felicita novo presidente da Assembleia República

Numa nota de imprensa da presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é referido que, no seguimento da instalação da nova Assembleia da República e do processo eleitoral da nova Mesa, que decorreu na terça-feira, em Lisboa, o presidente do parlamento açoriano deixa “votos de sucesso no desempenho da missão" do novo presidente eleito, manifestando ainda a sua abertura “para aprofundar o relacionamento entre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a Assembleia da República”.

Além de felicitar o novo presidente da Assembleia da República, Luís Garcia deseja também "um bom mandato" aos deputados eleitos pelo círculo Eleitoral dos Açores, a quem enviou uma mensagem reafirmando a sua “disponibilidade para trabalhar em prol da defesa dos interesses dos Açores e do aprofundamento da Autonomia Regional”, lê-se na nota enviada às redações.

O deputado socialista Augusto Santos Silva foi eleito na terça-feira presidente da Assembleia da República com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos, na primeira sessão plenária da XV legislatura.

O ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros foi o candidato único ao cargo, indicado pelo Partido Socialista.

O regimento da Assembleia da República determina que o presidente do parlamento é eleito na primeira reunião plenária da legislatura por maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções.