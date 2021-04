Presidente do parlamento dos Açores escolheu Corvo para primeira visita oficial

Numa nota informativa enviada às redações, a presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores informa que a visita decorre de 05 a 07 de abril.

O Corvo foi a ilha escolhida para a primeira visita oficial porque o presidente do parlamento pretende, a partir dela, "expressar a sua vontade de aproximar a presidência da Assembleia Legislativa de todas as ilhas dos Açores, estabelecendo contacto direto com os seus cidadãos e instituições, e procurando, assim, estreitar os laços entre o parlamento e os açorianos".

Da agenda de Luís Garcia destacam-se visitas de âmbito social e educacional, nomeadamente, à Santa Casa da Misericórdia do Corvo, aos Bombeiros da ilha do Corvo e à Unidade de Saúde local.

Na sua visita oficial à mais pequena ilha dos Açores, o presidente do parlamento regional tem agendado ainda uma deslocação à Escola Básica e Secundária Mouzinho da Silveira e ao Ecomuseu do Corvo.

De acordo com a nota da presidência da Assembleia Legislativa Regional, Luís Garcia deverá reunir também com os deputados eleitos pelo círculo eleitoral da ilha e com o presidente da Câmara Municipal do Corvo, ilha que tem cerca de 400 habitantes.

A passagem do presidente da Assembleia Legislativa pela ilha mais pequena dos Açores ficará ainda marcada pela Inauguração da Exposição “Açores: Silêncio e Ser”, uma mostra da autoria do fotógrafo Jorge Barros, promovida e organizada pela Assembleia Legislativa no Pavilhão Multiusos do Corvo.

O deputado do PSD Luís Garcia, da ilha do Faial, foi eleito em novembro o novo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Desde novembro de 2020 que o executivo açoriano é de coligação PSD/CDS/PPM, contando ainda com o apoio parlamentar de Chega e Iniciativa Liberal.