Candidaturas abertas ao Prémio José Inácio Cardoso

A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) anunciou a abertura das candidaturas à 5.ª edição do Prémio José Inácio Cardoso, uma iniciativa em parceria com a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo (CEMAH), que distingue jovens açorianos recém-formados pelo seu mérito académico e contributo para a sociedade.



O prémio é atribuído anualmente a dois jovens em diferentes categorias: um com formação de nível 3 ou 4 (ensino técnico-profissional) e outro com nível 5 ou superior (licenciatura, mestrado ou doutoramento). Para além do reconhecimento público, os vencedores recebem um troféu e um prémio pecuniário no valor de mil euros, financiado pela CEMAH.



Está ainda prevista a atribuição de um programa de mentoria individual, conduzido por Duarte d’Ornellas Pedreira, banqueiro terceirense especializado em trade finance e mercados emergentes. Pedreira tem também desenvolvido um trabalho filantrópico no Ruanda, em África, onde fundou uma escola que acolhe e apoia a educação de cerca de cem crianças, experiência que agora pretende colocar ao serviço dos jovens açorianos distinguidos com este prémio.



As candidaturas encontram-se abertas até 17 de outubro de 2025 e devem ser submetidas através do formulário digital disponível no portal da CCIAH. Podem concorrer jovens naturais das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, com idade até 35 anos. O regulamento define como critérios de avaliação a média final obtida nos estudos, a análise do curriculum vitae, a apresentação das razões da candidatura e uma entrevista individual.



A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para novembro, em Angra do Heroísmo, num jantar de gala que contará com a presença de António José Seguro, candidato às eleições presidenciais nacionais de 2026, como convidado especial.



O prémio presta homenagem a José Inácio Cardoso, figura de relevo no comércio angrense no século XIX. Foi um dos principais negociantes da cidade e um dos fundadores da primeira associação comercial da ilha Terceira, criada em abril de 1852, origem histórica da atual Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo.



Vencedores das edições anteriores

Na 4.ª edição, em 2024, os vencedores foram João Pedro Costa, licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, com média de 18 valores, e Carolina Matos, técnica de produção agropecuária de nível IV, formada na Escola Profissional da Ilha de São Jorge, com média de 17 valores.

Na 3.ª edição, em 2023, foram distinguidas Sofia Simões Ferreira, mestre em Tradução pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com média final de 18 valores, e Ana Rita Lourenço, técnica comercial formada no polo de Angra do Heroísmo do INETESE, com especialização em marketing e média final de 19 valores.

Já em 2022, a 2.ª edição distinguiu Daniela Arruda, mestre em Sociologia pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, com média final de 16 valores na especialidade em Sociologia do Género, e Sara Azevedo, técnica de vendas formada na Escola Profissional da Santa Casa de Angra do Heroísmo, com média de 18,2 valores.

Na estreia do prémio, em 2021, os galardoados foram Rebeca Couto, mestre em Ensino de Música pela Escola Superior de Música de Lisboa, com média de 19 valores e 20 valores no relatório de estágio, e André Coelho, técnico de produção agropecuária (PROFIJ nível IV) pela Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com média de 18 valores.

Com este percurso, o Prémio José Inácio Cardoso tem vindo a afirmar-se como uma referência no reconhecimento da excelência académica e profissional dos jovens açorianos, promovendo o talento e incentivando o seu contributo para o futuro da região



