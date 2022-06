Presidente do Governo recebeu, em nome do Serviço Regional de Saúde, distinção no Dia de Portugal

O SRS foi agraciado pelo Representante da República, Pedro Catarino, por delegação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prova do cumprimento da República “da sua obrigação com a autonomia, os Açores, as instituições e os cidadãos” do arquipélago, destacou José Manuel Bolieiro, em Angra do Heroísmo.

“Portugal, assim, é um país inteiro, que distingue a autonomia e cidadãos açorianos”, prosseguiu o governante, lembrando a ação dos “profissionais de e da saúde” nas três vertentes da pandemia: o controlo da doença, o evitar do colapso do SRS e o processo de vacinação.

José Manuel Bolieiro elogiou o “brio e dedicação” que estes profissionais, “perante o desconhecido global”, sempre mostraram e assumiram na defesa dos Açores e dos açorianos.

“A opção de vossa excelência, no aconselhamento ao Presidente da República, foi muito acertada. Há justiça neste ato”, declarou ainda, dirigindo-se ao Embaixador Pedro Catarino.

Para além do Serviço Regional de Saúde, simbolicamente representando todo o pessoal que presta serviço nos hospitais e unidades de saúde, nomeadamente, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e técnicos superiores, administrativos e auxiliares, foi hoje agraciada a Santa Casa da Misericórdia da Horta e os médicos Francisco Rego Costa e Luís Brito de Azevedo.