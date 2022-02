Presidente do Governo dos Açores incentiva “regresso à normalidade”

O líder regional falava hoje aos jornalistas após ter recebido no Palácio de Sant’Ana, sede da Presidência, em Ponta Delgada, a equipa que desempenhou funções, desde o início da pandemia, na linha telefónica de esclarecimento não médico no âmbito da covid-19.

“O fecho desta linha de esclarecimento é também o sintoma que queremos deixar presente: é de que estamos a mudar o rumo para um regresso à normalidade. E também perceber que o convívio com o vírus obrigará a prudência pessoal”, afirmou.

Bolieiro reforçou que a sociedade vai ter de “conviver” com a doença com uma “certa normalidade”, sem, contudo, “abdicar da prudência”.

“Quer o índice de letalidade, quer o número de contágios, quer sobretudo a capacidade instalada no Serviço Regional de Saúde para tratamento no caso de haver internamentos felizmente tem estado assegurada”, afirmou.

Na ocasião, Sónia Massa, psicóloga, que fez parte da equipa de atendimento, salientou que aquela linha telefónica serviu não só para prestar informações úteis como para apoiar “pessoas em situações críticas”.

“Eu não tenho qualquer receio em afirmar que os colegas psicólogos clínicos que estiveram na linha fizeram a diferença em algumas situações em preservar a vida de alguém”, afirmou.

A linha de assistência não médica no âmbito da covid-19 funcionou entre 14 de março até hoje.

Durante esse período, os colaboradores deram resposta a 81239 emails e chamadas.

Hoje, estão internados três doentes com covid-19 na região, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 15 recuperações.

O arquipélago regista presentemente 186 casos positivos ativos, sendo 167 em São Miguel, 10 no Faial, oito na Terceira e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.439 casos positivos de covid-19, dos quais 9.023 recuperaram da doença. Quarenta e cinco pessoas morreram, 95 saíram do arquipélago e 90 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 25 de outubro, foram vacinadas nos Açores 174.268 pessoas com a primeira dose (73,6%) e 194.605 com a vacinação completa (82,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação, indicou hoje a Autoridade de Saúde.