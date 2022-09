Presidente do Governo dos Açores diz que ilha das Flores “está na moda”

Bolieiro, que intervinha em Santa Cruz das Flores, no âmbito do Fórum Autonómico, que marcou o arranque da visita oficial do Governo dos Açores àquela ilha do grupo ocidental do arquipélago, referiu que esta foi a parcela dos Açores que “mais cresceu” em termos turísticos, estando “na moda”, tal como a região a nível nacional e internacional.

O líder do executivo açoriano destacou que o turismo constitui uma “oportunidade” em que “tem que haver um envolvimento coletivo” para além da definição das políticas públicas.

José Manuel Bolieiro referiu que a pandemia “fez prevalecer o pessimismo” de alguns sobre a capacidade da região recuperar em termos turísticos para os níveis de 2019, considerado o melhor ano do turismo açoriano, mas o Governo dos Açores “respondeu com confiança e ousadia”.

O governante destacou a criação da tarifa Açores, que permite aos açorianos viajarem entre ilhas com uma tarifa aérea máxima de 60 euros, o que promoveu o turismo interno e economia das diferentes parcelas.

O presidente do Governo dos Açores está confiante no futuro do turismo dos Açores devido à sua cultura e sustentabilidade ambiental, tendo afirmado que “o que tem carisma aumenta valor” no mercado.

O orador do Fórum Açoriano foi o presidente da APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que considerou que os Açores “têm futuro em termos turísticos devido à sua natureza e sustentabilidade”, que são dos “vetores mais importantes no presente”.

Pedro Costa Ferreira considerou que “os desafios dos Açores estão meio resolvidos”, tendo destacado a necessidade de se combater, contudo, a sazonalidade do seu turismo, bem como de promover a SATA como seu pilar, não se devendo no âmbito da sua reestruturação gerar “erros antigos”.

Para o orador, em termos de “estruturação e promoção do produto, os Açores devem ser promovidos como um todo” e não por cada ilha individualmente, tendo defendido uma aposta no turismo de congressos e na prestação de bons serviços na hotelaria e restauração, entre outros.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, que abriu o Fórum Açoriano, considerou que as visitas estatutárias do Governo Regional constituem um “acontecimento muito importante”, uma vez que os problemas da ilha “são analisados e discutidos”, procurando-se em conjunto soluções.

De acordo com o programa da visita estatutária, na quinta-feira, terão lugar uma reunião do Conselho do Governo e uma visita à Unidade de Saúde de Ilha das Flores, em Santa Cruz, a par de uma reunião do Governo dos Açores com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e vereadores.

O executivo regional visita ainda o Porto das Lajes e reúne-se com o Conselho de Ilha, organismo representativo das forças vivas e políticas locais.

O Estatuto Político e Administrativo dos Açores determina que o Governo Regional deve visitar pela menos uma vez no ano as ilhas sem secretarias regionais, que são seis.