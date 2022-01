Presidente do Governo dos Açores diz que “futuro se faz com conhecimento”

No dia em que este evento, repartido entre Lisboa e os Açores, chega a Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro manifestou a sua "convicção de que o futuro se faz com conhecimento, investigação, inovação, ciência”, acrescentando que “é por isso que estes eventos, que a Glex Summit também representa, merecem total apoio” do executivo regional.

O social-democrata que lidera o Governo de coligação (PSD/CDS-PP/PPM) falava hoje, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, durante a cerimónia de abertura do evento que junta cientista, investigadores e exploradores de todo o mundo, para debater áreas como a biodiversidade, os oceanos e o espaço.

Para José Manuel Bolieiro, o “posicionamento estratégico” dos Açores “no planeta é, no que diz respeito às oportunidades da economia tradicional e da acessibilidade, considerada, no contexto da União Europeia, uma ultraperiferia, mas pode e deve ser no contexto planetário do conhecimento, da conservação, da preservação, da exploração pela salvaguarda, uma centralidade no mundo”.

Este evento insere-se nas comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, uma expedição que contou com “dois ilustres açorianos, da ilha Graciosa, que também dão esta marca de açorianidade e do Atlântico Norte na celebração”, destacou o presidente do Governo Regional.

Bolieiro considerou ainda que “não há melhor altura do que este 500.º centenário, que permite demonstrar a dimensão pioneira e liderante de Portugal e dos portugueses na exploração do mundo, de conhecer o desconhecido e ir, como diria Luís de Camões, ‘Por mares nunca dantes navegados’”.

O governante destacou iniciativas como a declaração da região como um ‘hope spot’ (local de esperança) para a preservação dos oceanos, a “exploração do espaço, a partir de Terra”, o que já é possível com as infraestruturas implementadas em Santa Maria, onde irá crescer um porto espacial, o AIR Centre (Centro para a Investigação Internacional do Atlântico, em tradução livre), na ilha Terceira, ou a investigação do mar profundo, conduzida pelo Observatório do Mar dos Açores e pelo centro Okeanos, da Universidade dos Açores, feito a partir da ilha do Faial.

Pela segunda edição da Glex Summit passaram nomes como os ex-astronautas norte-americanos Alan Stern e Rusty Shweickart, o ilusionista norte-americano David Blaine e a poeta Amanda Gorman, conhecida por ter lido um poema na tomada de posse do Presidente norte-americano, Joe Biden.

Além da reconhecida oceanógrafa Sylvia Earle, nos Açores estarão também o físico e divulgador científico britânico Brian Cox e o presidente da Agência Espacial Europeia, Ricardo Conde.