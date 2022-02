Ucrânia

Presidente da Ucrânia diz que UE lhe prometeu mais "apoio concreto"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, prometeu hoje ao chefe de Estado da Ucrânia um novo "apoio concreto" do bloco europeu durante um telefonema realizado durante a ofensiva russa, anunciou Volodymyr Zelensky no Twitter.