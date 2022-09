Presidente da República felicita campeões de canoagem Fernando Pimenta e Kevin Santos

"As maiores felicitações a Fernando Pimenta, pelo desempenho excecional no Europeu de canoagem. Parabéns também ao novo campeão Kevin Santos. Muito orgulho na canoagem portuguesa!", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta oficial no Twitter.

Fernando Pimenta sagrou-se no domingo campeão da Europa de K1 5.000 metros, somando a sua 121.ª medalha em provas internacionais e a terceira no europeu de Munique.

Kevin Santos conseguiu também o título de campeão europeu de K1 200 metros no domingo, depois de inicialmente ter sido dado como quinto classificado e de a organização ter sido obrigada a recorrer às imagens do 'photo finish' para tomar a decisão definitiva.