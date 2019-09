Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada lamenta morte de Gustavo Moura

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, expressa profundo pesar pela morte do decano dos jornalistas açorianos e antigo Diretor do jornal Açoriano Oriental, Gustavo Moura.

Nome incontornável do jornalismo açoriano e de reconhecido mérito a nível regional e nacional, Gustavo Moura faleceu esta segunda-feira, aos 85 anos de idade, no Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada.



Paladino da Autonomia dos Açores, Diretor do antigo Jornal dos Açores e colaborador em vários órgãos de comunicação social regionais, nacionais e da Diáspora, o nome de Gustavo Moura ficará para sempre ligado à História dos Açores.