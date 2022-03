Presépio das caldeiras das Furnas regressa este domingo

Este presépio, com características únicas, constitui um cartaz turístico desta época festiva do concelho da Povoação, pelas suas características únicas e também “pelo ambiente da zona envolvente que as caldeiras proporcionam, atraindo assim todos os anos milhares de visitantes à freguesia”, refere uma nota da autarquia.

Entre os dias 24 e 26 de dezembro e de 30 de dezembro até 2 de janeiro, o Presépio ficará iluminado continuamente. Nos restantes dias, a iluminação estará disponível das 18h00 e até à 01h00.

Recorde-se que o Presépio das Furnas começou em 1976, ao que tudo indica, com um Grupo de Jovens das Furnas (J.D.F.) que, na altura, também tinha dotes para a pintura, música e teatro.

Durante muito tempo a ornamentação do Presépio das Caldeiras foi uma responsabilidade da Junta de Freguesia , levada a cabo com o apoio da edilidade povoacense. Nos últimos anos este encargo tem sido suportado pela Câmara Municipal da Povoação, contando com o apoio logístico da Junta de Freguesia das Furnas.