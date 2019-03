Preço dos combustíveis sofre alterações nos Açores

O Governo Regional corrige o valor que havia sido avançado esta manhã de seis cêntimos para 0,6 cêntimos, no que diz respeito à descida do preço máximo da gasolina de 95 octanas nos Açores.



Desta forma, a gasolina de 95 octanas vai descer nos Açores, 0,6 cêntimos por litro; enquanto o gasóleo rodoviário sobe 2,2 cêntimos por litro e o gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas também sobe três cêntimos por litro.

Assim, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,384 euros por litro.

Já o gasóleo rodoviário passa a custar 1,262 euros por litro.

Por seu turno, o litro de gasóleo utilizado na agricultura passa custar 0,780 euros, enquanto o gasóleo utilizado nas pescas passa a custar 0,590 euros por litro.

De acordo com nota do Executivo Regional, os preços, que entram em vigor às 00 horas de segunda-feira, são já estabelecidos ao abrigo da Resolução 44/2019, aprovada em reunião do Conselho de Governo de terça-feira, 26 de março, e publicada esta sexta-feira em Jornal Oficial.





Notícia atualizada às 11h56. Corrige o valor avançado pelo Governo Regional dos Açores da atualização da descida do gasolina 95 octanas de seis cêntimos para 0,06 cêntimos