Preço dos combustíveis baixa nos Açores a partir do dia 1 de julho

De acordo com nota do executivo, irá registar-se uma descida de 1,8 cêntimos por litro no preço máximo do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas e ainda de 1,2 cêntimos no preço máximo do fuelóleo industrial”.





Desta forma, o litro do gasóleo rodoviário passa a custar 1,265 euros, enquanto o gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 0,783 euros por litro e o gasóleo consumido na pesca passa a custar 0,593 euros por litro.





O fuelóleo industrial passa a custar 0,543 euros por quilo.