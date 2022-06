Preço do leite ao produtor sobe mas é dos mais baixos na Europa

Em janeiro, no continente, o preço do leite comprado a produtores individuais era de 0,356 euros por litro, abaixo dos 0,405 euros registados em abril, segundo dados do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP).

O valor do leite adquirido a postos de receção e salas coletivas de ordenha ascendeu a 0,368 euros por litro em abril, quando no primeiro mês do ano estava em 0,338 euros.

Nos Açores também se verificou a mesma tendência, com o preço pago aos produtores individuais (que possuem tanque na refrigeração na exploração e com transporte a cargo da fábrica) a passar de 0,317 euros por litro em janeiro para 0,333 euros em abril.

Já no que se refere ao leite adquirido a produtores individuais, que entregam em postos de receção, com o transporte a cargo do produtor, o valor passou de 0,299 euros por litro em janeiro para 0,317 euros por litro em abril.

No período em causa, o preço médio do leite biológico à produção foi de 0,533 euros por litro em abril, quando, em janeiro, estava nos 0,520 euros.

O preço médio do leite em pó (à saída da fábrica) é apresentado à semana, variando consoante a subcategoria – desnatado, inteiro ou soro.

Desde janeiro e até junho, considerando o leite em pó desnatado, o valor mais elevado verificou-se na semana de 07 de março, com 393,09 euros por 100 quilogramas (kg), enquanto o valor mais baixo (277,09 euros) foi apurado na semana de 10 de janeiro.

O preço do leite inteiro, por seu turno, atingiu, neste período, um máximo de 468,96 euros por 100 kg na semana de 09 de maio e um mínimo de 287,69 euros por 100 kg na semana de 10 de janeiro, considerando os dados disponibilizados pelo GPP.

O valor do soro oscilou entre os 85,48 euros por 100 kg (semana de 03 de janeiro) e os 124,39 euros por 100 kg (semana de 09 de maio).

Por sua vez, o preço da manteiga à saída da fábrica, que também é apresentado à semana, teve vários avanços e recuos, estando, em 06 de junho, nos 701,84 euros por 100 kg.

Tendo em conta o período apresentado, o valor mais baixo registou-se na semana de 17 de janeiro (453,40 euros por 100 kg).

Nos primeiros quatro meses deste ano, o preço do queijo flamengo à saída da fábrica, em bola ou em barra, passou de 463,19 euros por 100 kg para 504,67 euros.

O GPP ressalva que, a partir de março de 2016, há uma quebra de série, por isso, passaram a ser comunicados os preços reais de venda, em vez dos preços de tabela.

Dados da Comissão Europeia revelam que o preço de leite de vaca cru atingiu, em Portugal, os 37,85 euros por 100 kg em maio, o valor mais alto, desde junho de 2008.

Porém, esse valor é o segundo mais baixo da União Europeia, apenas acima da Eslováquia (37,83 euros).

Em maio, o preço mais elevado foi registado em Malta (62,41 euros).

Destacam-se ainda o Chipre (57,68 euros), Bélgica (57,23 euros), Irlanda (52,84 euros), Países Baixos (52,50 euros) e a Dinamarca (50,94 euros).

Nos primeiros quatro meses do ano, Portugal apresentou mesmo o valor mais baixo entre todos os Estados-membros, enquanto Malta esteve sempre a liderar, apresentando valores acima de 61 euros.

Os dados da Comissão Europeia não apresentam o valor pago no Luxemburgo, que é classificado como confidencial.

Entre 1996 e até maio de 2022, Portugal atingiu o valor mais elevado (39,40 euros) em novembro de 2007, tendo-se prolongado até janeiro de 2008.