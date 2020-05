Praiense propõe a subida dos quatro líderes à II Liga

Para Marco Monteiro, a promoção de Vizela, Arouca, Praiense e Olhanense é uma “solução justa, equitativa e de mérito desportivo”, em detrimento daquela que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou no passado sábado.



Aliás, o presidente do clube e da SAD praiense adiantou que “a decisão administrativa da FPF não tem cabimento legal por violação do princípio de igualdade e por definir, unilateralmente, o conceito de mérito desportivo”.



Autarquia patrocina ação

O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, presente na conferência de imprensa realizada na sede do Praiense, anunciou que a autarquia vai custear, com 5 mil euros, a ação judicial do clube, tendo este apoio sido deliberado ontem, por unanimidade, em reunião camarária.



Tibério Dinis afirmou ainda que a decisão da FPF é “injusta”, defendendo que “os resultados devem ser aqueles que se conseguem dentro das quatro linhas”.



Ler mais na edição desta terça-feira, 5 maio 2020, do jornal Açoriano Oriental