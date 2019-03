Praia e Angra juntas promovem a Terceira na maior feira de turismo do país

A Praia da Vitória marca presença, numa das maiores feiras de turismo do Mundo, a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, sendo que, logo às primeiras horas, “têm sido muitas as visitas de empresários e operadores turísticos ao stand da Praia da Vitória, este ano e pela primeira vez, em conjunto com Angra do Heroísmo, promovendo a ilha Terceira no seu todo”, adianta o presidente da autarquia da Praia, Tibério Dinis.