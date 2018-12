Praia da Vitória convida idosos do concelho a visitarem a Graciosa no próximo ano

A autarquia da Praia da Vitória vai retomar as viagens inter-ilhas para os idosos, já a partir do próximo ano, concretamente no mês de junho, sendo que o destino escolhido é a ilha Graciosa.

Este foi um anúncio feito pelo presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, no decorrer do almoço de Natal dos idosos do concelho, que teve lugar no passado sábado, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.





"A Câmara Municipal da Praia da Vitória entende que os idosos são uma mais-valia na dinamização do Concelho. Esta vertente assenta também na criação de momentos de alegria e convívio entre os mesmos. Cabe-nos a nós, enquanto autarcas, apoiar e proporcionar a troca de experiências junto destas pessoas", referiu o edil praiense, citado em nota de imprensa.





Desta forma, “no próximo ano contamos com a vossa presença, numa data a definir entre o fim de maio e o início de junho, para uma deslocação à ilha Graciosa, promovida pelo município da Praia da Vitória", disse o presidente.





O evento contou com a presença de Andreia Cardoso Costa, secretária regional da Solidariedade Social. A representante do Governo Regional destacou "o trabalho desenvolvido pelas autarquias dos Açores na concretização de eventos desta natureza, considerando a importância dos mesmos na criação de momentos especiais neste Natal".

A tarde foi abrilhantada por tocadores locais.