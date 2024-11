Praia da Vitória celebra a identidade e o património cultural local

O lançamento da obra teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Praia da Vitória e contou com a presença de Eduardo Ferraz da Rosa, coordenador editorial responsável por esta edição.





Na ocasião, Vânia Ferreira, presidente da autarquia da Praia da Vitória, afirmou que “ao celebrarmos a nossa história, é igualmente importante olharmos para o futuro. Devemos trabalhar para garantir que as gerações futuras conheçam e valorizem a nossa história. Exemplo disso, é o legado que pretendemos deixar com a reedição do livro “Memorial da Praia da Vitória”.





A autarca explicou que o “Memorial da Praia da Vitória” é uma obra que vai muito além das páginas que a compõem, “é um testemunho do nosso passado, uma compilação meticulosa e apaixonada das histórias, eventos e personagens que moldaram a nossa cidade ao longo dos tempos. Cada página é um convite à reflexão sobre as nossas origens, as nossas lutas e as nossas conquistas”.







“Esta obra é também uma homenagem às gentes da nossa terra. Aos homens e mulheres que, com o seu trabalho, a sua criatividade e a sua resiliência, contribuíram para o desenvolvimento e prosperidade da nossa comunidade. Em muitos aspetos, esta obra é uma celebração da nossa cultura, das nossas tradições e do espírito acolhedor e solidário que nos caracteriza”, acrescentou a edil praiense.