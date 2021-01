Praia da Vitória atribui 5000 euros a todos os salões do concelho

Em comunicado, Tibério Dinis, presidente do município, refere que este apoio total de 75 mil euros deliberado pela autarquia (5000 euros a cada um dos 15 salões do concelho) visa compensar a perca de receitas que as associações, coletividades e sociedades vão ter, fruto da situação de pandemia que se vive e que leva a que, este ano, não se realize o tradicional Carnaval da ilha Terceira.

“Considerando a não realização do Carnaval da ilha Terceira, esta enorme manifestação da riqueza cultural da nossa ilha e das nossas gentes, e sabendo-se que o Carnaval constitui uma importante fonte de receita para todas as associações, coletividades e sociedades que recebem as danças e bailinhos, receitas estas que depois são utilizadas para a realização de investimentos nas suas infraestruturas, a Câmara Municipal da Praia da Vitória deliberou atribuir, a cada salão, um apoio no valor de 5000 euros”, afirmou o edil.

Este apoio de caráter extraordinário – considerando que não é incompatível com candidaturas a outros sistemas de apoio municipal – foi deliberado pelo município, “de modo a que as associações possam manter uma receita que lhes permita fazer a sua gestão diária e garantir a sustentabilidade futura destas salas de espetáculo”, acrescentou Tibério Dinis.

O presidente da autarquia praiense diz que o objetivo é assegurar o mínimo de normalidade na gestão das coletividades para que, “mal passando a pandemia, as nossas salas de espetáculo voltem a receber espetáculos e cultura nas diversas localidades”.