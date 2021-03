Praia da Vitória assinala Dia Mundial do Teatro com ciclo de cinema

Desta forma, para assinalar o Dia Mundial do Teatro, celebrado a 27 de março, a autarquia apresenta o ciclo de cinema intitulado 'Um Olhar Sobre o Teatro' com os filmes “O Retrato”; “Boa Alma”, com exibições nos dias 26 e 27 de março, respetivamente, ambos às 21 horas, bem como o filme “Caos Danado”, a ser exibido a 28, pelas 18 horas. Tratam-se de trabalhos do realizador e ator Eduardo Breda.





Após a sessão de cinema de sábado, em que será exibido o filme“Boa Alma”, e de forma a promover uma reflexão sobre a arte do teatro, terá lugar uma conversa com Eduardo Breda, Sandra Faleiro, Ricardo Neves-Neves, Cristina Carvalhal, que possuem uma vasta experiência em teatro mas também no mundo do cinema e televisão; e que participarão através da plataforma Zoom.





No Auditório do Ramo Grande estará Álamo d' Oliveira, poeta, escritor, ator e encenador terceirense.





Dia Mundial da Marioneta

Para celebrar o Dia Mundial da Marioneta, a Câmara Municipal promove atividades do coletivo de teatro “Viagem de Uma Marioneta”, que irá fazer apresentações das histórias do Teatro Tradicional Português de Marionetas "Dom Roberto", assim como duas apresnetações do repertório tradicional 'O Barbeiro e A Tourada' e uma da autoria do marionetista Ricardo Ávila, junto das crianças do concelho da Praia da Vitória.





A 26 de março, no período da manhã, a Escola Básica Integrada dos Biscoitos e outra escola da unidade orgânica da Escola Básica e Integrada Francisco Ornelas da Câmara acolhem esta atividade, enquanto que no dia seguinte este teatro irá passar pela urbanização de São Pedro em Santa Rita, pelas 14 horas; e pela nova urbanização da Serra de Santiago na Vila das Lajes, às 15h30.