Praia da Vitória acolhe “2nd Azores Windsurf Foil Open Challenge”

Na apresentação da prova, Raquel Borges, vereadora da autarquia, destacou a “excelência de condições que caracterizam a baía da Praia da Vitória na promoção de desportos náuticos”, o que constitui “um dos pilares estratégicos do turismo de aventura, uma das vertentes já consolidada com a concretização “



“Pelo segundo ano consecutivo, a Praia da Vitória é palco de uma prova de renome a nível internacional, algo que muito nos orgulha enquanto praienses e açorianos. A baía que a caracteriza dispõe de condições únicas e especiais, sendo esta uma clara aposta no reconhecimento da Região Autónoma dos Açores além-fronteiras”, referiu a responsável municipal, citada em nota de imprensa.

Segundo o presidente do Clube Naval da Praia da Vitória, José Mendonça, “esta é uma prova internacional que, acima de tudo, promove o que de melhor temos para oferecer nesta vertente desportiva, dando a oportunidade de velejadores amadores e profissionais conviverem e adquirirem novas experiências nesta baía”.

“Devido ao sucesso da primeira edição, este ano contamos com a presença de cerca de quatro dezenas de competidores de diferentes países, que marcam presença na Praia da Vitória para abrilhantar este evento. O CNPV tem trabalhado no sentido de promover esta cidade através da organização de campeonatos da europa e do mundo, dando a conhecer as nossas potencialidades”, disse.

Carlos Borges, diretor da prova, destacou a importância destas provas náuticas na promoção da região, dado “o retorno extremamente positivo da última edição”.

A cerimónia de abertura do evento tem início às 18h00 do dia 29 de outubro, no recinto da CNPV. As provas oficiais decorrem até ao dia 2 de novembro, com início a partir das 11 horas. Neste último dia, decorre, pelas 20 horas, a entrega de prémios.