PR vai "esperar para ver" fundamentos do mandado de captura de Putin

“Vamos esperar para ver”, disse, para logo acrescentar: “Não tenho nenhum comentário a fazer sobre essa tramitação.”

O chefe de Estado falava no Funchal, onde se encontra no âmbito do Congresso dos Juízes Portugueses e da inauguração da delegação da Madeira da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

“Não me vou pronunciar, porque, além de não conhecer os fundamentos, é um processo específico no domínio internacional”, disse, reforçando: “Eu não comento no domínio interno, não comento no domínio internacional, muito menos não conhecendo os fundamentos.”

“Presumo que tenha a ver com intervenção russa na Ucrânia e alguns aspetos dessa intervenção, mas só vendo o processo é que me poderei pronunciar”, adiantou.

O Tribunal Penal Internacional emitiu na sexta-feira um mandado de captura contra o Presidente russo por crimes de guerra, nomeadamente o alegado envolvimento em sequestros de crianças na Ucrânia.

Em comunicado, o TPI acusa Putin de ser “alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população [crianças] e transferência ilegal de população [crianças] de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa”.

O TPI também emitiu um mandado para a detenção de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa por acusações semelhantes.