PR espera ver em breve dados sobre jogos de futebol que tiveram público

“Gostaria de ver e espero ver brevemente a conclusão a que chegaram as entidades organizadoras, relativamente a essa experiência”, salientou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se aos jogos de futebol que foram autorizados a receber público nas bancadas.

O Presidente da República, que falava aos jornalistas à margem de uma audiência, no Porto, com a Federação Portuguesa de Ciclismo e na qual esteve presente o vencedor da Volta a Portugal Edição Especial, Amaro Antunes, disse que a experiência vai permitir “tirar conclusões a tirar para o futuro”.

“Vamos ver o que as entidades organizadoras e de saúde pensam quanto ao futuro, e que futuro quanto a espectadores nos estádios de futebol”, referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda estar “muito interessado” em conhecer as conclusões destas experiências “iniciais”, que permitiram às entidades “propor uma solução para o futuro mais ou menos próximo”.

Os jogos da seleção portuguesa frente à Espanha e à Suécia, ambos no estádio Alvalade XXI, foram autorizados a receber público, para, conforme explicou a 30 de setembro a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, servirem de "experiências-piloto" com o intuito de avaliar o comportamento das pessoas no estádio.

"Temos tido uma situação de precaução e coerência. A prioridade era a abertura das escolas e vermos o comportamento de toda esta dinâmica. Não estava previsto público nos estádios e foi em conformidade com isso que os jogos do Vitória de Guimarães e do Benfica não tiveram público", explicou a diretora-geral da saúde, referindo-se ao pedido que os dois clubes fizeram no sentido de poderem contar com adeptos nas respetivas tribunas.

