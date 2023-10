PR diz esperar que "caminhos de conversa" entre Governo e médicos "tenham sucesso"

“Espero que esses caminhos de conversa tenham sucesso”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, quando questionado sobre o anuncio do fecho de urgências e serviços em vários hospitais.

À chegada ao jantar antes da reunião do "Grupo de Arraiolos", que vai reunir 14 chefes de Estado com poderes não executivos da Europa, Marcelo Rebelo de Sousa deu conta que está a seguir a situação na Saúde: “Já falei com o senhor ministro, já falei com o senhor bastonário da Ordem do Médicos, sei que estiveram reunidos e sei que o senhor bastonário saiu com a ideia de que havia caminhos para conversa”, disse.

Na quarta-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos afirmou, após uma reunião com o ministro da Saúde, haver abertura do Governo para reabrir a negociação de matérias que estavam encerradas, nomeadamente a fixação do horário de 35 horas semanais.

À saída de uma reunião realizada a seu pedido, Carlos Cortes apontou ainda haver abertura do Ministério da Saúde para matérias relacionadas com a carreira médica e acrescentou que muitas das questões hoje discutidas requerem um compromisso escrito da tutela até final do próximo mês.