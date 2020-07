PPM quer ouvir em comissão representantes da Clínica do Bom Jesus sobre o 'vale saúde'

Segundo adianta comunicado, a representação parlamentar do PPM, "requer a audição urgente, na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, dos representantes da Clínica do Bom Jesus, no sentido de proceder ao esclarecimento de questões relacionadas com a alegada existência de promiscuidade na aplicação do “vale saúde” entre o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e a Clínica do Bom Jesus", nomeadamente os pagamentos efetuados pela Clínica do Bom Jesus ao HDES na "sequência das denúncias vindas a público em relação a este assunto".