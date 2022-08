PPM diz que abastecimento ao Corvo decorre de forma “regular” e “satisfatória”

Em comunicado, os monárquicos, que integram o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), consideram a posição do PS “obscena”, lembrando que o Corvo “chegou a estar 50 dias consecutivos sem abastecimento marítimo e a poucas horas da total rutura de fornecimento de combustível” quando os socialistas governavam a região.

“É verdadeiramente obsceno que o PS, que deixou a ilha do Corvo sem um serviço de transporte marítimo de mercadorias minimamente funcional (…) venha agora criticar, a despropósito, um serviço de abastecimento marítimo que funciona de forma regular e bastante satisfatória”, lê-se na nota de imprensa.

A posição do PPM surge depois de o PS/Açores ter alertado para “mais uma falha” na descarga de mercadorias por transporte marítimo na ilha do Corvo, pedindo ao Governo Regional para “corrigir as insuficiências” do serviço.

“Estas falhas não podem continuar. Estão a causar muitos constrangimentos aos corvinos e à sua frágil economia. Não é aceitável que os corvinos assistam à sua carga chegar à ilha do Corvo, vejam que não é descarregada e que a vejam ir passear à ilha das Flores, para regressar noutro dia”, afirmou o deputado regional do PS eleito pelo Corvo, Lubélio Mendonça.

O PPM/Açores, cujo líder, Paulo Estêvão, foi eleito para Assembleia Regional pela mais pequena ilha açoriana, considera que o caso mencionado pelo PS é “falso”, reiterando que “não existiu nenhuma falha de abastecimento esta semana, assim como nas semanas anteriores”.

“Na última sexta-feira, o que sucedeu é que a remoção de uma viatura transportada em contentor – e que para isso foi colocada numa posição ideal – obrigava a realizar, de forma prévia, a baldeação de uma parte substancial da carga que se encontrava no navio e que seguia para a ilha das Flores”, justifica o partido.

Segundo o PPM, que tem dois deputados no parlamento açoriano, o “contentor foi descarregado na ilha do Corvo no dia seguinte após o navio ter descarregado” a mercadoria destinada à ilha das Flores.

“É a isto que o PS chama ‘provocar graves prejuízos’ aos corvinos. É uma posição irresponsável, cínica, falsa e populista, que é inadmissível em qualquer partido minimamente sério e responsável”, condena o partido, acrescentando que os dirigentes do PS “não têm vergonha na cara”.

O atual Governo dos Açores, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, tomou posse em novembro de 2020, terminando com 24 anos de governação socialista da região: de 1996 a 2012 sob a liderança de Carlos César; de 2012 a 2020 com Vasco Cordeiro na chefia do executivo.