PPM critica “ingerência” de bastonário da Ordem dos Médicos na autonomia dos Açores

“O PPM combaterá qualquer tentativa de ingerência, por parte do bastonário, no âmbito das competências dos órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores. A autonomia açoriana não aceita paternalismos e tutelas”, lê-se em comunicado de imprensa.

O PPM reagia assim às declarações do bastonário da Ordem dos Médicos, que após uma reunião com o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, na segunda-feira, sublinhou a importância de potenciar o diálogo entre os clínicos e a administração do Hospital Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, na sequência de alegadas divergências.

“O senhor bastonário está a usurpar competências que não lhe cabem e a incumprir o estatuto da Ordem dos Médicos. Está refém de interesses particulares, que não coincidem com os interesses gerais dos doentes açorianos e da esmagadora maioria dos médicos açorianos”, acrescentaram os monárquicos, que integram o executivo açoriano em coligação com o PSD e o CDS.

O PPM acusou ainda Miguel Guimarães de violar “claramente” o artigo do estatuto da Ordem dos Médicos que estabelece que “a Ordem está impedida de exercer ou de participar em atividades de natureza sindical ou que se relacionem com a regulação das relações económicas ou profissionais dos seus membros”.

“É igualmente lamentável que o bastonário assuma, de forma acrítica, os posicionamentos de um reduzido núcleo de críticos, que têm como objetivo essencial manter as suas quintas no HDES, mesmo que isso signifique eternizar a falta de resposta adequada e atempada”, afirmou o partido que tem dois deputados no parlamento açoriano.

Questionado sobre as críticas do PPM, o bastonário da Ordem dos Médicos pediu aos partidos para “ajudarem a resolver os problemas” internos no Hospital de Ponta Delgada.

Miguel Guimarães realçou ainda que a Ordem dos Médicos é “verdadeiramente independente” e salientou que a sua legitimidade para se pronunciar sobre a situação daquela unidade de saúde é “total”.

“O bastonário da Ordem dos Médicos para vossa informação é eleito a nível nacional, tal como é eleito a nível nacional o Presidente da República. Portanto, é eleito no continente, nos Açores e na Madeira. Provavelmente, os líderes do PPM não sabem isso, mas era bom que soubessem”, afirmou em conferência de imprensa realizada em Ponta Delgada.

Na segunda-feira, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, referiu que o executivo “encara como positiva a auscultação da Ordem dos Médicos”, realçando que, "quando é possível resolver um problema no seu início, mais eficaz se torna a intervenção".

Em 22 de julho, Bolieiro defendeu ser necessário "trabalhar em diálogo" para transformar os “desentendimentos de circunstância” entre a administração e os trabalhadores do Hospital de Ponta Delgada num “entendimento estrutural”.