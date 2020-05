PPM/Açores quer ouvir Governo Regional e presidente da SATA sobre operação aérea

Na solicitação feita à presidente do parlamento dos Açores, o deputado único do PPM, Paulo Estêvão, requer a audição de Ana Cunha e de Luís Rodrigues "no sentido de ser esclarecido um vasto conjunto de questões relacionadas com a retoma das ligações aéreas internas, a manutenção da suspensão dos voos internacionais, o novo plano de negócios e o acesso do grupo SATA aos apoios regionais, nacionais e europeus criados no âmbito da situação projetada pela pandemia Covid-19".

O grupo SATA, detentor das transportadoras Azores Airlines e SATA Air Açores, irá continuar sem voar para destinos internacionais até 30 de junho, devido à pandemia Covid-19, foi revelado na quarta-feira.

Os voos para Toronto (Canadá), Boston (Estados Unidos), Praia (Cabo Verde) e Frankfurt (Alemanha) estavam inicialmente suspensos até 6 junho, período que se prolongou primeiro até dia 14 desse mês e agora até ao final de junho.

Na segunda-feira, Vasco Cordeiro anunciou que os Açores vão retomar na sexta-feira, “de forma gradual”, as ligações aéreas interilhas, não havendo ainda data fechada para o regresso das ligações da SATA para o continente, mas esperando-se que tal se concretize em junho.