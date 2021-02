PPM/Açores quer aumentar recursos para setor da saúde no Orçamento da região

“Avancei com aquilo que para nós é fundamental: em primeiro lugar, o combate à pandemia da Covid-19 e as suas consequências, do ponto vista das políticas de saúde, de recursos disponíveis para o setor saúde, que tem de aumentar e aumentar muito significativamente”, começou por dizer o monárquico, em declarações à agência Lusa.

E prosseguiu: “Na área da saúde é muito importante pagar aos fornecedores, libertar o setor da asfixia em que se encontra, tem sido subfinanciado esses anos todos. Portanto, é necessário libertar o grande conjunto de recursos para o setor de saúde”.

Paulo Estêvão falava após uma reunião por videochamada com o presidente do Governo dos Açores, o social-democrata José Manuel Bolieiro, no âmbito da preparação do Plano e Orçamento da região para 2021.

O líder do PPM, partido que integra o executivo açoriano, disse ainda ser necessário apoiar as empresas devido às consequências da pandemia da Covid-19.

“É necessário projetar verbas para que as nossas empresas consigam sobreviver a esta situação conjuntural e que depois estejam preparadas para a retoma económica que se prevê”, apontou.

Estêvão, eleito pela ilha do Corvo, defendeu ainda medidas para “terminar a sangria demográfica” provocada pelo despovoamento das ilhas e defendeu um reforço dos apoios sociais de forma a colmatar as desigualdades no arquipélago.

“É necessário aumentar e muito os apoios sociais que têm de ser dados à população nessa conjuntura [de pandemia]”, disse.

Paulo Estêvão disse ainda que o próximo Orçamento da região deve conter verbas para fixar professores e defendeu a aposta nos “setores fundamentais da agricultura, pesca e construção civil” para criar riqueza. Para tal, assumiu, será necessário a região endividar-se.

“Para isso o presidente [do Governo Regional] já disse que vamos recorrer ao endividamento, não há outra forma de fazermos isso, até porque, evidentemente, a receita proveniente dos impostos vai diminuir, tendo em conta a diminuição da atividade económica”, acrescentou.

O presidente do Governo dos Açores reúne-se com todos os partidos com representação parlamentar no âmbito da elaboração do Orçamento da região para 2021.