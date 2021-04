PPM/Açores diz que Orçamento da região para 2021 ainda está “muito condicionado”

“É um orçamento ainda muito condicionado. É preciso ter em conta três aspetos. O primeiro tem a ver com a questão da pandemia, que obviamente tem de refletir em várias áreas, nomeadamente na área da saúde, na área social, na área do emprego, no apoio àss empresas”, declarou Paulo Estêvão.

E prosseguiu: “o segundo fator é um período de execução mais curto, porque vai ser só aprovado em abril, por isso não vale a pena colocar um conjunto de verbas muito ambicioso”.

O deputado falava aos jornalistas após a conclusão das audições aos membros do executivo, que foram ouvidos na Assembleia Regional, a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para 2021.

Paulo Estêvão acrescentou ainda que o “terceiro fator” de condicionamento do Plano e Orçamento da região para 2021 foi a “necessidade de acautelar os compromissos” do anterior executivo açoriano liderado pelo socialista Vasco Cordeiro.

“O terceiro fator é que existia um grande conjunto de compromissos assumidos pelo governo anterior que nós tivemos de acautelar e colocar no âmbito do Orçamento. Ou isso, ou incumpríamos em relação às expectativas criadas e aos projetos já feitos”, assinalou.

O monárquico considerou as audições aos membros do executivo regional como “muito esclarecedoras”.

Apesar de considerar este um “orçamento de transição”, Paulo Estêvão destacou o maior investimento de sempre na área da saúde.

“Assumir os compromissos, limpar divida, [é o que] estamos a fazer, nomeadamente na área da saúde em relação aos fornecedores. Também é o maior orçamento de sempre na área da saúde para enfrentar o contexto da pandemia”, realçou.

O deputado referiu que o PPM, como partido que integra o governo, já teve a “oportunidade de deixar a marca em muitas decisões”, mas avançou que o partido irá apresentar “algumas” propostas de alteração.

“Não vamos apresentar tantas alterações [como no passado], vamos apresentar algumas, em conjunto com os outros partidos da coligação”, apontou.

Durante esta semana decorreram, na cidade da Horta, no Faial, as audições aos membros do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM (com o apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal), no âmbito do Plano e Orçamento da região para 2021.

Este é o primeiro Plano e Orçamento do executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que será discutido e votado no plenário de Abril da Assembleia Regional.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.