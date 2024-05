Povoação prepara-se para receber as Festas do Corpo de Deus

A Vila da Povoação prepara-se para receber, no próximo dia 30 de maio, pelas 18 horas, a solene procissão em honra do Santíssimo Sacramento, que sairá da Igreja da Mãe de Deus, acompanhada pelas paróquias da Ouvidoria da Povoação e pelas bandas filarmónicas do concelho.





Conhecida pelos seus bonitos tapetes de flores que são autênticas obras de arte espalhadas um pouco por toda a Vila, este ano serão elaborados quatro tapetes gigantes decorativos de flores, alusivos à festividade.





Recorde-se que a preparação deste trabalho inicia-se algumas semanas antes dos dias festivos e no dia anterior à procissão, são vários os colaboradores da autarquia que executam, noite dentro, as obras de arte que serão admiradas por centenas de locais e visitantes.





Já no dia do cortejo religioso a azáfama continua, pela manhã, com as ruas a serem decoradas a rigor para o “Corpo de Cristo” passar.





As Festas do Corpo de Deus contam também com um programa cultural, composto por vários atuações, sendo que o destaque deste ano vai para a presença da cantora portuguesa, Luciana Abreu, que irá atuar no próximo dia 1 de junho.





De acordo com nota de imprensa, a cantora, irá apresentar-se com o espetáculo 'The Woman Show', que irá assinalar os seus 25 anos de carreira.





Irão também subir ao palco, montando no Jardim Municipal da Vila, no dia 29 de maio, pelas 20 horas, a Charanga dos Escuteiros da Povoação. Depois, pelas 22h30 haverá cantigas ao desafio com José Eliseu, da ilha Terceira; Bruno Oliveira, da ilha de São Jorge e Carlos Sousa “Maurício”, da Ribeira Grande, Paulo Miranda, da Candelária, que serão acompanhados pelos tocadores Paulo Rocha e Norberto Carvalho, da Povoação.





No dia 31 de maio, pelas 22h00, será a noite das atuações de João Moniz e a seguir, pelas 23h00, da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação.





No dia 1 de junho, os Acustic SOULS irão subir ao palco, pelas 22 horas, e depois pelas 23 horas, decorrerá o concerto de Luciana Abreu.





No dia 2 de maio, a partir das 22h30, o programa festivo encerrará com as atuações dos Grupos Folclóricos de São Pedro, da Lomba do Cavaleiro, e das Camélias, das Furnas.