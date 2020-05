Poucos clientes e lojistas em adaptação em dia de reabertura em Ponta Delgada

Depois de dois meses encerrados, os estabelecimentos comerciais voltaram a ter permissão para abrir, mas a chuva intermitente, aliada ao "medo" da Covid-19, fizeram com que os comerciantes se queixassem da falta de clientes durante a manhã.

Em todas as lojas, os funcionários apresentavam-se de máscara ou viseira e disponibilizavam gel desinfetante aos clientes.

Os estabelecimentos mais frequentados são os de serviços e bens essenciais, onde duas, três pessoas - no máximo - aguardam a vez, cá fora, devido à limitação de pessoas no interior dos espaços.



Quem também voltou à atividade foi o Parque Atlântico que apresentou-se com algumas lojas ainda encerradas, mas com bastante gente quando comparado com as últimas semanas.



No espaço comercial com 90 lojas, foram disponibilizados desinfetantes pelo espaço e criadas marcas no chão para facilitar a circulação das pessoas. No parque de estacionamento do centro, uma placa resume os dias que correm: "damos as boas-vindas ao novo normal".