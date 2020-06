Postos de Cloragem em manutenção

O trabalho em curso consiste na limpeza da bomba doseadora e do depósito de hipoclorito de sódio, eliminando impurezas e incrustações, refere nota de imprensa, que acrescenta, ainda que esta manutenção assegura a eliminação dos microrganismos existentes na água, o que garante a qualidade necessária para o abastecimento público.



"A água disponibilizada aos munícipes de São Roque do Pico é, aliás, um produto de excelente qualidade, como é possível comprovar regularmente pelas análises realizadas pelo laboratório do INOVA", diz a nota.

A atestar essa excelente qualidade no ano de 2019 o município de São Roque do Pico foi galardoado com o Selo de Qualidade atribuído pela Entidade Reguladora de Águas e Resíduos dos Açores, que distingue as entidades gestoras com uma percentagem de água segura superior a 98 por cento.