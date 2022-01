Posto móvel de vacinação em São Miguel já ultrapassou as 50 inoculações

A informação foi avançada hoje pelo diretor regional da Saúde, Berto Cabral, que falava aos jornalistas junto ao posto móvel de vacinação contra a Covid-19, que hoje e sexta-feira vai estar na vila de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

"A casa aberta resultou bem. A verdade é que há pessoas que temos de ir ter com elas. E os números revelam que neste processo de vacinação da unidade móvel já se ultrapassou as 50 pessoas e ainda vamos no terceiro dia em que o posto está em funcionamento", afirmou o diretor regional da Saúde do governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

O posto móvel de vacinação contra a Covid-19 esteve na terça-feira na Lomba de São Pedro, na quarta nos Fenais da Ajuda e hoje e sexta-feira na vila de Rabo de Peixe, em todos os casos no concelho da Ribeira Grande.

Berto Cabral sublinhou que a adesão das pessoas "vem provar a importância" desta solução "na ilha de São Miguel, onde estavam identificadas algumas localidades com taxas de vacinação mais baixas do que a média de ilha e regional".

"E, portanto, a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM) entendeu, e bem, arrancar com esta unidade móvel e os números demonstram a importância disto", sublinhou.

O governante salientou que através do "modelo de casa aberta foi possível vacinar muitas pessoas" contra a Covid-19, "especialmente nas ilhas Terceira e São Miguel", mas "perante a realidade dos números" que assinalavam "zonas com taxas mais baixas" foi implementada esta solução.

Berto Cabral, questionado pelos jornalistas sobre a meta a atingir de vacinados com este posto móvel, explicou que "interessa é chegar a mais pessoas e com isso fazer aumentar a taxa de cobertura vacinal na ilha de São Miguel e, naturalmente, nos Açores".

"A Unidade de Saúde de ilha de São Miguel (USISM) esteve a fazer esta análise e identificou as localidades onde a taxa de vacinação era mais baixa. Fizeram uma planificação para a unidade móvel percorrer as localidades onde a vacinação era mais baixa", referiu.

Questionado sobre a possibilidade de estender o posto móvel a outras freguesias, Berto Cabral sustentou que para já estão definidas as zonas, mas admitiu que depois de "uma avaliação" à forma como correu o processo, e "caso se justifique e se for este o entendimento da USISM", poderá ser estendido a outras freguesias da ilha de São Miguel.

Alexandre Cabral, de 24 anos, residente em Rabo de Peixe, "estava indeciso", mas quando soube da existência do posto móvel decidiu fazer a vacinação contra a Covid-19.

"Estava indeciso. Mas, decidi vir e já tomei a vacina. Este posto foi uma boa solução. E estar vacinado é para o bem de todos. Sinto-me agora mais seguro", disse à agência Lusa.

Ao lado, a irmã Lucélia Cabral, 34 anos, contou que decidiu acompanhar o irmão até ao posto.

"Há muito que já tinha tomado as duas doses da vacina, mas vim acompanhar o meu irmão", observou.

À Lusa, Cláudia Andrade, 25 anos, admitiu que não tinha ainda tomado a vacina por "receio".

"Não tomei mais cedo, porque tinha medo. Vi na internet a anunciar que ia estar este posto aqui em Rabo de Peixe. E depois de falar com a minha mãe vim. E já estou vacinada", disse.

O posto móvel vai ainda percorrer mais freguesias do concelho da Ribeira Grande, nomeadamente Ribeirinha, no dia 04 de outubro, e Pico da Pedra, a 06 de outubro.

Já a 07 de outubro ficará instalado na freguesia da Ribeira Seca, em Vila Franca do Campo, seguindo-se a 08 de outubro Água de Pau, no concelho da Lagoa.

No dia 11 de outubro o posto móvel estará instalado nos Fenais da Luz, concelho de Ponta Delgada, e a 12 de outubro nas Calhetas, concelho da Ribeira Grande.

Funcionará sempre das 10h00 às 14h30.