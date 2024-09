Futsal/Mundial

Portugal vence Marrocos e vai enfrentar Cazaquistão nos ‘oitavos’

A seleção portuguesa de futsal venceu Marrocos por 4-1 e assegurou o primeiro lugar do Grupo E do Mundial2024, enfrentando nos oitavos de final da competição, que decorre no Uzbequistão, a equipa do Cazaquistão.