Portugal termina o ano com transmissão do vírus próxima do limiar de 1,00

Segundo o relatório sobre a evolução do número de casos de covid-19 em Portugal, a 30 de dezembro o valor do Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do coronavírus – estava nos 0,98 a nível nacional, depois dos 0,91 registados no dia 23.

Os dados INSA adiantam ainda que este indicador subiu em todas as regiões do país, mas apenas está acima do limiar de 1,00 nas regiões autónomas dos Açores (1,31) e da Madeira (1,43), o mais elevado do país.

No Norte o Rt passou dos 0,96 para 0,97, no Centro de 0,91 para 0,94, em Lisboa e Vale do Tejo de 0,89 para 0,94, no Alentejo de 0,81 para 0,93 e no Algarve dos 0,80 para os 0,99.

O relatório avança também que o número médio a cinco dias de infeções pelo vírus que provoca a covid-19 está nos 403 casos diários a nível nacional.

Desde 02 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 30 de dezembro, Portugal registou 5.559.112 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.