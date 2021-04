Portugal regista uma morte nas últimas 24 horas e 506 novos casos

De acordo com o boletim da DGS estão internados em enfermaria 384 doentes, menos 11 em relação a quinta-feira, e 98 em unidades de cuidados intensivos, menos seis.

É a primeira vez este ano que Portugal tem menos de 100 pessoas nos cuidados intensivos. O valor de hoje é igual ao reportado em 28 de setembro de 2020.

A morte contabilizada hoje ocorreu na região Norte.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 833.397 casos confirmados e 16.957 óbitos.

Há 24.689 casos ativos em Portugal, menos 75 em relação a quinta-feira e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 675 totalizando agora 23.111.

Relativamente ao número de novos casos os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas, com oscilações diárias.

Os dados revelam também que 580 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 791.751 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.778.982 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 736.235 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se nos 0,98 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 72,1, segundo dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, apontavam para um Rt de 0,98 e uma incidência de 72,7 casos por 100.000 habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 126 novas infeções, contabilizando-se até agora 315.404 casos e 7.189 mortos.

A região Norte tem 247 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 334.762 casos de infeção e 5.334 mortes.

Estas duas regiões têm hoje 73,7% do total de novas infeções.

Na região Centro registaram-se mais 69 casos, acumulando-se 118.363 infeções e 3.009 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais sete casos, totalizando 29.662 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 33 novos casos, acumulando-se 21.508 infeções e 356 mortos.