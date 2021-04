Portugal regista quatro mortes nas últimas 24 horas e 636 novos casos

Segundo o boletim da DGS estão internadas em enfermaria 395 doentes, menos dois em relação a quarta-feira, e 104 em unidades de cuidados intensivos, menos seis.

O número de internamentos em enfermaria está próximo do registado a 9 de setembro quando Portugal tinha 391 internadas com o novo coronavirus.

Já no que respeita às unidades de cuidados intensivos os números de hoje aproximam-se dos verificados a 30 de setembro e nos primeiros oito dias de outubro, com valores que oscilaram entre 105 e 115 internamentos nestas unidades.

Há 24.764 casos ativos em Portugal, mais 111 em relação a quarta-feira e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 755 totalizando agora 22.436.

De acordo com o boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 832.891 casos confirmados e 16.956 óbitos.

Das quatro mortes registadas uma ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Norte e uma na região Centro.

Relativamente ao número de novos casos os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas, com oscilações diárias.

Os dados revelam também que 521 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 791.171 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 2.711.174 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 696.904 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal, segundo os últimos dados divulgados na quarta-feira, desceu para 0,98 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias subiu para 72,7, segundo dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt de 1 e uma incidência de 71,8 casos por 100.000 habitantes.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 203 novas infeções, contabilizando-se até agora 315.278 casos e 7.189 mortos.

A região Norte tem 269 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 334.515 casos de infeção e 5.333 mortes.

Estas duas regiões têm hoje 74,2% do total de novas infeções.

Na região Centro registaram-se mais 58 casos, acumulando-se 118.294 infeções e 3.009 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 30 casos, totalizando 29.655 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 37 novos casos, acumulando-se 21.475 infeções e 356 mortos.