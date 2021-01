Portugal regista novo máximo diário com 167 mortes

Segundo o boletim epidemiológico da DGS Portugal ultrapassou hoje os nove mil mortos relacionados com a Covid-19, desde o início da pandemia, em março de 2020, ao serem contabilizadas 9.028 mortes, e um total de 556.503 infeções pelo vírus SARS-CoV-2.

O boletim revela também que hoje foram ultrapassados os cinco mil internamentos hospitalares por Covid-19, encontrando-se 5.165 pessoas internadas, mais 276 do que no domingo, das quais 664 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 17, dois valores que representam novos máximos da fase pandémica.

O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2806 pessoas internadas.

Encontram-se igualmente ativos 135.886 casos de infeção, mais 1.875 do que no domingo.

As autoridades de saúde têm em vigilância 166.235 contactos, mais 5.115 relativamente ao dia anterior.

Mais 4.660 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 411.589 desde março do ano passado.

Relativamente às 167 mortes registadas nas últimas 24 horas, 70 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 42 na região Norte, 38 na região Centro, 14 no Alentejo e três na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.643 novas infeções, contabilizando-se até agora 186.706 casos e 3.244 mortes.

A região Norte registou mais 2.109 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e, desde o início da pandemia, contabilizou 258.317 casos de infeção e 3.760 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 1.217 casos, acumulando-se 74.568 infeções e 1.440 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 258 casos, totalizando 18.458 infeções e 414 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 239 novos casos, somando 12.699 infeções e 122 mortos.