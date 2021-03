Portugal regista 21 mortes e 485 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, o número de doentes internados em enfermaria baixou para 828, menos 28 do que na quarta-feira, número que não se registava desde o dia 10 de outubro (831).

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 187 doentes internados, menos 18 do que na quarta-feira, o valor mais baixo desde 21 de outubro quando estavam internados 187 doentes.

Em relação a quarta-feira, Portugal registou hoje mais seis mortes, totalizando 16.743 óbitos associadas à covid-19, resultantes de 816.055 casos de infeção registados desde o início da pandemia em Portugal, a 02 de março de 2020.

Nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas 580 pessoas, um número superior ao de novos casos, elevando para 764.599 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma quebra, situando-se nos 34.713, menos 116 face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.268 contactos, mais 85 relativamente ao dia anterior, alterando a tendência decrescente que se observava desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.235.136 pessoas vacinadas contra a covid-19: 863.570 com a primeira dose e 371.566 com a segunda dose.

Das 21 mortes registadas nas últimas 24 horas, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Norte, duas na região Centro, uma região do Alentejo e duas na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 235 novos casos, contabilizando-se até agora 309.198 casos e 7.070 mortos.

Já na região Norte foram registadas 118 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.057 casos de infeção e 5.285 mortes.

Segundo os dados, a região Centro assinalou mais 51 casos, totalizando 116.440 infeções e 2.979 mortos.

No Alentejo foram observados mais 29 casos, num total de 28.828 infeções e 966 mortos, enquanto na região do Algarve foram notificadas mais oito infeções, somando 20.359 infeções e 351 mortos.