Portugal pode ter pela primeira vez três clubes nos 'oitavos'

Com os ‘leões’ já apurados, FC Porto e Benfica entram na sexta e decisiva jornada da fase de grupos da ‘Champions’ com possibilidades de seguir em frente na prova e ‘escrever’ uma página ‘dourada’ no futebol nacional, na sétima vez que Portugal conseguiu colocar três equipas na mais importante prova europeia de clubes.

Para isso, a equipa de Sérgio Conceição tem que bater o Atlético Madrid no Grupo B, no Estádio do Dragão, enquanto a formação de Jorge Jesus está obrigada a vencer o Dinamo Kiev, na Luz, e esperar que o FC Barcelona não consiga triunfar no campo do Bayern Munique, no Grupo E.

Fora destas contas já está o Sporting, que assegurou o segundo lugar do Grupo C à frente do Borussia Dortmund, um dos favoritos a seguir em frente, e atrás do Ajax, outro dos representantes das ligas fora das chamadas ‘big 5’.

Portugal arrisca mesmo a ser o segundo país mais representado nos ‘oitavos’ da ‘Champions’, só atrás da Inglaterra, que chega a esta fase já com os quatro representantes apurados (Liverpool, Chelsea, Manchester United e Manchester City), e com Itália e Espanha a serem os únicos que podem igualar a representação lusa.

Em 2006/07, 2007/08, 2012/13, 2014/15, 2016/17 e 2017/18, a presença de clubes portugueses foi a três, mas nunca tal cenário, com o apuramento pleno, foi possível.

Na ‘estreia’ dos ‘três grandes’, o FC Porto passou no segundo posto do seu grupo atrás de Arsenal e à frente de CSKA Moscovo e Hamburgo, enquanto o Benfica foi terceiro no grupo F, que apurou Manchester United e Celtic, e o Sporting quarto no B, dominado por Bayern e Inter.

Na época seguinte (2007/08), os três ‘grandes’ voltaram a juntar-se na fase de grupos e, uma vez mais, só o FC Porto seguiu para os ‘oitavos’, desta vez como vencedor do Grupo A, superando Liverpool, Marselha e Besiktas. Depois, ‘tombou’ face ao Schalke 04 e a Manuel Neuer, nos penáltis.

Por seu lado, o Benfica voltou a ‘tropeçar’ no Celtic, segundo do Grupo D, atrás do AC Milan, enquanto o Sporting foi batido no F por Manchester United e Roma.

Cinco anos depois (2012/13), o ‘filme’ repetiu-se, com os portistas a serem segundos do Grupo A, cedendo apenas face ao Paris Saint-Germain, para, mais uma vez favoritos, serem afastados nos ‘oitavos’, pelo Málaga (1-0 e 0-2).

O Celtic foi, pela terceira vez, ‘carrasco’ do Benfica, ao ser segundo do Grupo B, arrebatado pelo FC Barcelona, enquanto, desta vez, o Sporting de Braga foi quarto no Grupo H, muito longe de Manchester United, Galatasaray e CFR Cluj.

Em 2014/15, foram novamente os três ‘grandes’ a representar Portugal na fase de grupos e o FC Porto fez ainda melhor, ao atingir os quartos de final.

Os ‘dragões’ venceram, invictos (quatro vitórias e dois empates), o Grupo H, superando Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbau e BATE Borisov, para, depois, afastarem o Basileia, antes de serem eliminados pelo Bayern Munique, que ainda assustaram (3-1), antes da goleada na Alemanha (1-6).

O Benfica acabou último do Grupo C, batido por Mónaco, Bayer Leverkusen e Zenit, e o Sporting ficou em terceiro do G, à frente do Maribor, mas cedendo face a Chelsea e Schalke 04.

Dois anos volvidos (2016/17), o FC Porto manteve a tradição, ao seguir para os ‘oitavos’, após superar, no Grupo G, conquistado pelo estreante Leicester, o FC Copenhaga e o Clube Brugge.

Por seu lado, Benfica quebrou a ‘maldição’, ao ser segundo do Grupo B, atrás do Nápoles e à frente de Besiktas e Dinamo Kiev. Quanto ao Sporting, foi último do F, batido por Borussia Dortmund, Real Madrid e até o Legia Varsóvia.

Em 2017/18, o FC Porto seguiu em frente como segundo do Grupo G, atrás do Besiktas e à frente de Leipzig e Mónaco, enquanto o Benfica não nenhum ponto no Grupo A, perante Manchester United e Basileia, que se qualificaram, e CSKA Moscovo, enquanto o Sporting foi terceiro no Grupo D, sem hipóteses face a FC Barcelona e Juventus.