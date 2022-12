Mundial2022

Portugal nos 'quartos' com 'hat-trick' de Gonçalo Ramos frente à Suíça

A seleção portuguesa de futebol qualificou-se para os quartos de final do Mundial de 2022, ao golear a Suíça por 6-1, com ‘hat-trick’ de Gonçalo Ramos, no último jogo dos ‘oitavos’, em Lusail. (Veja as imagens)