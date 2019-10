Portugal goleia Alemanha rumo à Ronda de Elite do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal goleou esta sexta feira a Alemanha por 5-0 e garantiu o apuramento para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial de 2020, na segunda jornada do Grupo 8 da Ronda Principal, em Viseu.

Fábio Cecílio abriu o marcador para Portugal, aos 16 minutos, para Pedro Cary, que antes da partida recebeu uma placa comemorativa dos seus 150 jogos pela seleção, fazer o 2-0, aos 17 minutos.

No segundo tempo, um ‘hat-trick’ de Cardinal, aos 24, 39 e 40 minutos, selou a goleada de Portugal, que, com 9-0 em golos, é segundo da classificação, atrás da República Checa (10-1), pelo que tem de vencer no domingo para ganhar o agrupamento.

Portugal conseguiu um triunfo natural, mas a seleção germânica criou algumas dificuldades, em especial até ao primeiro golo. Tal como frente à Letónia, Portugal voltou a acertar várias vezes nos ‘ferros’, por André Coelho, Ricardinho e Cardinal (dois).

Os alemães foram uma equipa defensivamente coesa, mas incapaz de criar claras oportunidades para bater Vítor Hugo, hoje titular na baliza de Portugal.

Com este triunfo, Portugal carimbou o apuramento para a Ronda de Elite, que se vai disputar entre 28 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020, tal como a República Checa, que no outro jogo da segunda ronda goleou a Letónia por 7-1.

Portugueses e checos vão discutir no domingo, pelas 18:00, o primeiro lugar no Grupo 8, sendo que à formação das ‘quinas’ só a vitória interessa.

A fase final do Mundial de futsal será na Lituânia, entre 12 de setembro e 04 de outubro de 2020 e, além da seleção anfitriã, vão estar presentes mais seis seleções europeias, cinco da Ásia, três africanas, quatro da América do Norte e Central, quatro da América do Sul e uma da Oceânia.