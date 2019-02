Portugal e EUA assinam protocolo para formação em inovação e organizações

As mais lidas

Do lado português, é esperada a participação do embaixador Domingos Fezas Vital, enquanto os EUA vão estar representados pela subsecretária para os Assuntos da Educação e Cultura, Marie Royce.

Em comunicado, o DoE acrescentou que a cerimónia marca o lançamento de um programa-piloto de 12 meses que vai proporcionar a jovens dos dois países a participação em ações de formação focada na inovação e no crescimento e desenvolvimento das organizações.

Os EUA e Portugal vão assinar um memorando de entendimento (MOU, na sigla em Inglês) no próximo dia 11, nas instalações do Departamento de Estado (DoE) norte-americano, foi divulgado esta sexta feira.

