Portugal disputa vaga nas meias-finais com Marrocos

Depois de 1966 e 2006, Portugal assegurou, na terça-feira, o apuramento para os ‘quartos’ pela terceira vez na história, graças à goleada sobre a Suíça (6-1), sendo que nas duas ocasiões anteriores atingiu as meias-finais, a primeira das quais redundaria no melhor desempenho de sempre da equipa das ‘quinas’, um terceiro posto, em Inglaterra.

A formação comandada por Fernando Santos terá pela frente um adversário que defrontou nos Mundiais de 1986 e 2018, ambos na fase de grupos, e que nos oitavos de final se impôs surpreendentemente à Espanha, no desempate por grandes penalidades, após um ‘nulo’ (0-0) no final do prolongamento.

Perante os marroquinos, o técnico português não deverá mexer muito na ‘fórmula’ que permitiu a Portugal ‘atropelar’ a Suíça, relegando novamente Cristiano Ronaldo para o banco de suplentes e mantendo no ‘onze’ Gonçalo Ramos, autor de um ‘hat-trick’ diante dos helvéticos.

Portugal e Marrocos jogam a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, num encontro que será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.

Na derradeira partida dos quartos de final, agendada para as 22:00 locais, a vice-campeã europeia, Inglaterra, e a campeã mundial, França, vão medir forças no Estádio Al Bayt, em Al-Khor.

O vencedor deste encontro irá jogar com Portugal ou Marrocos nas meias-finais, na quarta-feira, enquanto na terça-feira a outra meia-final vai opor a Argentina à Croácia.

Na sexta-feira, os vice-campeões mundiais eliminaram o Brasil no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do prolongamento, enquanto os argentinos superaram os Países Baixos, por 4-3 nos penáltis, após um 2-2 no final dos 90 minutos.

A final do Mundial2022 está marcada para 18 de dezembro, no Estádio de Lusail.