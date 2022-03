Portugal com quinto menor número de mortes atribuídas à doença na UE

De acordo com os números atualizados à data de hoje, Portugal apresenta uma média diária de 1,73 mortes por milhão de habitantes atribuídas à doença nos últimos sete dias, abaixo da média da União Europeia neste indicador, que está em 2,41, mas acima da mundial, de 0,66.

Dos países da UE, a Letónia apresenta a média maior (5,74), seguida da Dinamarca (5,58) Finlândia (5,41), Grécia (5,17) e Eslováquia (5,03).

A nível mundial e considerando apenas países com mais de um milhão de habitantes, é Hong Kong que tem a média maior (35,9 mortes diárias atribuídas à covid-19), seguida da Noruega (10,87), Coreia do Sul (6,02), Letónia e Dinamarca.

Em relação a novos casos diários por milhão de habitantes, Portugal desceu de uma média de 1.200 nos sete dias anteriores para 1.100 e passou da 13.ª para a 16.ª mais alta da União Europeia.

Neste indicador, é a Áustria que apresenta a média maior, de 4.930, seguida de Chipre (3.880), Países Baixos (2.860), Alemanha (2.620) e Letónia (2.200).

A média europeia de novos casos diários por milhão de habitantes subiu de 1.190 para 1.350 e a mundial de 209 para 224.

No resto do mundo, considerando apenas os países com mais de um milhão de habitantes, a Coreia do Sul tem a média maior de novos casos (7.560), seguida da Áustria, Islândia (4.750), Chipre e Nova Zelândia (3.350).