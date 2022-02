Portugal com nove mortes, 1.190 casos e mais internamentos nas últimas 24 horas

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 968 pessoas com covid-19, mais 45 em relação a domingo, 203 das quais em cuidados intensivos, mais três nas últimas 24 horas.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 444 casos e a região Norte com 420 têm 72,6% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As nove mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (4) na região Centro (1)e na região Autónoma da Madeira (1).

No que respeita às faixas etárias, quatros das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, duas entre os 70 e os 79, uma entre os 50 e os 59 e duas entre os 40 e os 49 anos.

Relativamente ao total de 1.190 infeções nas últimas 24 horas, o boletim revela que 103 têm entre os 0 e os 9 anos, 293 entre os 10 e os 19 anos, 260 entre os 20 e os 29 anos, 187 entre os 30 e os 39 anos, 134 entre os 40 e os 49 anos, 91 entre os 50 e os 59 anos, 51 entre os 60 e os 69 anos, 30 entre os 70 e os 79 anos e 36 com mais de 80 anos.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 267 casos ativos, totalizando 49.787 e que 1.448 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 904.962 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.378 pessoas e foram registados 972.127 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas menos 1.538 pessoas, totalizando 74.171.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 444 novas infeções, contabiliza até agora 379.870 casos e 7.418 mortos.

Na região Norte foram registadas 420 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 376.660 casos de infeção e 5.432 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 83 casos, acumulando-se 130.131 infeções e 3.044 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 27 casos, totalizando 33.890 infeções e 982 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim revela que foram registados 140 novos casos, acumulando-se 33.332 infeções e 392 mortos.