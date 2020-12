Portugal com mais 90 mortes e 2.194 novas infeções

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.694 mortes e 350.938 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 71.012, menos 851 casos em relação a domingo.

Dados oficiais mostram que este é o número mais baixo de novos casos num só dia desde 20 de outubro, quando foram registados 1.876.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.254 pessoas, mais 97 do que no dia anterior, das quais 513 em cuidados intensivos, um dado que não sofreu alterações nas últimas 24 horas.

As autoridades de saúde têm em vigilância 76.723 contactos, mais 2.711 relativamente a domingo, mostram os dados, que apontam para mais 2.955 doentes recuperados.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 274.277 pessoas.

Das 90 mortes registadas nas últimas 24 horas, 32 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 29 na região Norte, 24 foram registadas na região Centro, três no Alentejo e duas no Algarve.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (936), totalizando 183.535 casos e 2.688 mortes desde março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 777 novos casos, contabilizando-se até agora 113.871 casos de infeção e 1.951 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 255 casos, num total de 36.871, e 776 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 101 casos, totalizando 8.006 casos e 148 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 39 novos casos, somando 6.182 infeções e 61 mortos.